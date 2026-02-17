Madre de Ricardo Mizael Exige Justicia por el Asesinato del Menor de 15 Años en Culiacán

Berenice, la madre de Ricardo Mizael, un menor de 15 años asesinado el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles, en Culiacán, exigió justicia para que la muerte de su hijo no quede impune ni en el olvido ya que recalcó que falta sensibilidad por parte de las autoridades ante el asesinato de su hijo.

Entre reclamos y dolor, la madre de Ricardo Mizael cuestionó dónde estaban las autoridades el día que su hijo salió a comprar y fue asesinado. Señaló que Culiacán atraviesa momentos de miedo y violencia, y lamentó que, mientras las familias exigen justicia o buscan a sus desaparecidos, desde el gobierno se prioricen eventos públicos como el Carnaval de Mazatlán.

Además, convocó a una marcha pacífica el domingo 22 de febrero a las 9:00 de la mañana, que partirá de La Lomita hacia Catedral, para exigir mayor seguridad y justicia.

Identifican al presunto responsable del homicidio de Mizael

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que ya se tiene identificada a una persona como presunta responsable del homicidio del joven. Actualmente se trabaja en la confirmación de esa identidad mediante entrevistas a testigos que presenciaron los hechos, con el objetivo de avanzar en la judicialización del caso.

De acuerdo con la versión de testigos, el ataque fue directo contra el menor; sin embargo, señalaron que presuntamente se trató de una confusión.

