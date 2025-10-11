Tormenta Tropical Raymond Provoca Daños e Inundaciones en Mazatlán

Las lluvias registradas durante las últimas horas en Sinaloa han provocado diversas afectaciones, principalmente en el puerto de Mazatlán, donde autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen operativos activos ante el incremento de reportes por daños.

Autoridades implementan protocolos de emergencia

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, confirmó que las lluvias derivan del desplazamiento de la ahora tormenta tropical Raymond, la cual continúa generando condiciones de inestabilidad en la zona costera.

Detalló que tanto las capitanías de puerto como la Secretaría de Marina han activado sus protocolos de seguridad, restringiendo la navegación a embarcaciones menores y reforzando la vigilancia marítima.

Ese protocolo ya lo tienen las capitanías de puerto y la misma Marina, que son los que administran lo que es costa y mar. Ellos establecen las recomendaciones sobre las embarcaciones menores y los protocolos de seguridad...

Roy Navarrete Cuevas, Director del Instituto Estatal de Protección Civil

Realizan levantamiento de daños en zonas afectadas

Equipos de emergencia continúan desplegados en distintos puntos del estado realizando inspecciones y levantamientos de daños, con el fin de determinar el número total de áreas afectadas y evaluar los riesgos potenciales.

El monitoreo de Protección Civil permanece activo ante la posibilidad de nuevos deslaves, inundaciones o encharcamientos severos, mientras que las cuadrillas municipales realizan recorridos en las colonias más vulnerables.

Por su parte, la presidenta municipal Estrella Palacios encabeza visitas constantes a comunidades afectadas, coordinando el apoyo directo a familias que han sufrido pérdidas materiales.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales, pues los pronósticos indican que las lluvias podrían persistir durante toda la semana en Mazatlán y zonas aledañas.

