Roban e Incendian Escuela Primaria en Culiacán; Este Fue el Daño Causado

Un plantel educativo fue escenario de un incendio parcial y de múltiples robos perpetrados durante la madrugada de este viernes, hechos que, aunque no dejaron personas lesionadas, sí provocaron afectaciones materiales de consideración.

De acuerdo con el reporte preliminar, los responsables se llevaron seis aires acondicionados, además del equipamiento y mercancía de la tienda escolar, dejando inutilizables áreas clave del centro educativo.

El plantel, se encuentra ubicado en la comunidad de Bellavista, en la sindicatura de Culiacancito, municipio de Culiacán.

Hasta el lugar acudió la secretaria de Educación Pública en Sinaloa, Gloria Himelda Felix Niebla, quien realizó una inspección directa de los daños. Durante el recorrido, confirmó afectaciones importantes en espacios administrativos.

Uno de los puntos más delicados es la pérdida de documentación oficial, ya que expedientes escolares también fueron alcanzados por el siniestro.

Sí, hay daños en la dirección y en las áreas administrativas las aulas son aires acondicionados que los vamos a restituir que vamos a trabajar en función de ello y en la rehabilitación de la dirección. Lo que sí tenemos que rescatar son los expedientes escolares de los niños, porque como ustedes pueden observar fueron dañados entonces aquí habría que trabajar ya está la indicación ahorita con la planta docente para trabajar en recuperar toda esa información cada maestra frente a grupo para poder tenerlo porque el resguardo que se tenía estaba en los equipos de cómputo que estaban al interior también de la oficina administrativa”, comentó Gloria Himelda Felix Niebla.

Es la segunda escuela incendiada en la zona de Bellavista

Este hecho no es aislado. Apenas el pasado 19 de septiembre, la secundaria Profesor Enrique Romero Jiménez situada a unos 500 metros también fue objeto de vandalismo e incendio parcial, lo que mantiene en alerta a la comunidad educativa de la zona.

Las autoridades señalaron que, si las reparaciones avanzan de manera favorable, las clases podrían reanudarse de forma presencial el lunes; de lo contrario, los estudiantes tendrán que continuar actividades en línea.

Un punto que generó preocupación entre padres y docentes es que el velador asignado no se encontraba en el plantel al momento de los hechos.

Es que este plantel tenía asignado un velador, nada más tuvimos algunos inconvenientes que ahora los estoy revisando ahorita en la reunión con los padres de que no se presentaba entonces vamos a revisar porque este esta escuela en particular tenía asignado un velador”

A raíz del incidente, la SEPyC anunció que realizará una revisión integral del número de veladores en Sinaloa, donde existen 6 mil 455 planteles distribuidos en todo el estado, por lo que buscan con ello, reducir este tipo de hechos.

