Se Incendia Restaurante en el Centro de Los Mochis, Sinaloa; Una Persona Resultó Intoxicada

Un incendio registrado la tarde de este martes en el interior de un restaurante V de Vaca, ubicado en el sector Centro de la ciudad de Los Mochis, movilizó a elementos de Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiales.

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando se reportó al número de emergencias que el fuego consumía parte del establecimiento localizado sobre la avenida Álvaro Obregón y Ángel Flores. De acuerdo con trabajadores del restaurante, el incendio inició en la campana de extracción y posteriormente las llamas se extendieron, lo que obligó a evacuar al personal del lugar.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome brindaron atención a una persona que presentó intoxicación por inhalación de humo, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital.

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Cierran circulación en calles aledañas al restaurante tras incendio en Los Mochis

Durante las labores de auxilio, agentes de vialidad y policías municipales cerraron la circulación en el cruce de Álvaro Obregón y Ángel Flores para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia.

Serán las autoridades competentes las que determinen, mediante los peritajes correspondientes, las causas exactas que provocaron el incendio.

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