Cuatro Sujetos Detenidos en Posesión de Armas de Alto Poder en Culiacán, Sinaloa

En la ciudad de Culiacán, elementos del Grupo Interinstitucional detuvieron a cuatro civiles en posesión de armas de alto poder durante un operativo en la colonia Aeropuerto.

De acuerdo con el reporte, agentes del Grupo de Operaciones Especiales realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron una camioneta saliendo de un domicilio. En el lugar, un hombre armado intentó huir al notar la presencia policial, pero fue alcanzado de inmediato.

Aseguraron fusiles, cartuchos y dos vehículos

Tras la inspección, las autoridades aseguraron cuatro fusiles calibre 5.56, 17 cargadores, más de 500 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas y dos vehículos sin reporte de robo.

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento a las investigaciones.

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