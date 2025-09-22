Un Año del Enfrentamiento en Tres Ríos, Culiacán: Familia de Juan Carlos Sánchez Exige Justicia

Este 21 de septiembre se cumplió un año de uno de los episodios más violentos registrados en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, donde un enfrentamiento armado dejó sin vida a Juan Carlos Sánchez Palacios, un joven abogado, maestro y trabajador del servicio público, mientras intentaba proteger a su familia.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Rafael Sánchez, aquel día hombres armados irrumpieron en un complejo de departamentos, generando pánico entre los residentes. Juan Carlos resguardó a su esposa e hija, pero en medio del caos otras personas ingresaron a su vivienda, lo que derivó en un intercambio de disparos desde dentro y fuera del inmueble.

Más tarde, con gas lacrimógeno lanzado por autoridades y una bebé en riesgo de asfixia, Juan Carlos salió en busca de ayuda. Fue el último momento en que su familia lo vio con vida. Horas después confirmaron su muerte.

Noticia relacionada: Hombre Muere al Intentar Salvar a su Esposa y Bebé Durante Balacera en Culiacán

A un año del hecho, los avances en la investigación han sido lentos, denuncian sus familiares

La investigación está en manos de la Fiscalía General de la República, sin embargo, los avances han sido lentos y sin acompañamiento real, según la familia. Rafael insiste en que Juan Carlos no fue una víctima colateral, sino un civil inocente que pedía auxilio.

También acudieron a organismos de derechos humanos estatales y nacionales, pues en el operativo participaron fuerzas federales, estatales y municipales. Aún no hay claridad sobre qué corporación estuvo directamente involucrada en su muerte.

El apoyo institucional ha sido limitado. Aunque la Comisión de Atención a Víctimas tuvo un acercamiento inicial, la familia denuncia que no hubo continuidad en el respaldo psicológico, jurídico ni económico.

Enfermeras Protestan en Culiacán: Piden que Militares Atiendan a Heridos de Bala

A un año de lo ocurrido, la viuda de Juan Carlos continúa reconstruyendo su vida con su hija, mientras su hermano asegura que no permitirá que el caso quede en el olvido. La sociedad, por su parte, sigue recordando a Juan Carlos como un hombre solidario y comprometido con su comunidad.

Historias recomendadas: