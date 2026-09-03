Sociedad

Kit de Emergencia para Huracanes: la Lista que Recomienda Protección Civil

La Temporada de Huracanes alcanza su pico máximo este septiembre, tal como lo advirtió el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional

Paso del Huracán Milton en Yucatán en 2024.Si vives en zonas de costa, estos son materiales y objetos que debe contener tu Kit de emergencia para Huracanes. Foto: Cuartoscuro.

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