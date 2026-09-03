Kit de Emergencia para Huracanes: la Lista que Recomienda Protección Civil

Tal como lo había adelantado Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en entrevista con N+, septiembre sería el mes más activo de la Temporada de Huracanes 2026, así que si vives en zona de costa, debes saber cuáles son los objetos que sí o sí debes tener en tu kit de emergencia.

De acuerdo con el SMN, durante la temporada de huracanes 2026 se preveían entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, mientras que en el Atlántico se esperaban entre 11 y 15 eventos de este tipo.

Dado el impacto que tienen en la infraestructura, economía y vida de los habitantes de las zonas afectadas, en una nota previa te explicamos cómo influye el cambio climático en los huracanes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Es Necesario Contar con Mochila de Emergencia en Caso de Desastres; ¿Qué Debe De Tener?

Al tiempo que ahondamos en por qué hay lluvias más intensas en menos tiempo, y qué relación tiene este fenómeno con el cambio climático.

Dado que este fenómeno meteorológico puede alcanzar un diámetro de cerca 1,000 kilómetros y una altura de 10 metros, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México recomienda tener un plan y preparar una mochila de emergencia.

Entre los artículos de emergencia que se recomienda reunir para incluir en este Kit de Emergencia contra huracanes, está los siguientes:

Botiquín de Primeros Auxilios.

Radio.

Linterna de pilas.

Baterías adicionales.

Alimentos enlatados.

Agua purificada o hervida en envases con tapa.

Documentos personales (actas de nacimiento, matrimonio, cartilla del IMSS, papeles agrarios, identificación oficial, CURP).

Duplicados de llaves.

Silbato.

Además, vale la pena que evalúes si es seguro quedarse en casa o representa una zona de riesgo ante el desastre natural. Toda vez que el resultado te dará la pauta para saber si debes tomar otras medidas de prevención dentro del hogar o directamente acudir a un albergue.

En caso de que decidas abandonar tu vivienda, fija y amarra bien aquello que pudiera llevarse el viento; guarda objetos sueltos como (macetas, botes de basura, herramientas) y desinstala antenas de televisión u otros objetos que podrían caer.

Mientras que si decides permanecer en casa y afrontar el desastre natural, debes proteger las ventanas y puertas de cristal con cinta adhesiva en forma de cruz para evitar fracturas.

Además, debes vigilar el nivel del agua cercano a tu casa, no enciendas veladoras y de preferencia utiliza lámpara de pilas.

Una vez que haya pasado el huracán, evalúa si es seguro volver a tu casa o inmueble de trabajo. Revisa si hay daños estructurales en la construcción o si hay heridos.

Es muy importante que mantengas desconectada la luz, el agua y el gas, hasta asegurarse de que no haya fugas ni riesgo de corto circuito.