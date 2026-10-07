WOBI 2026: El Punto de Encuentro de Líderes Empresariales Llega a México en Noviembre

Bajo el concepto "trascender", WOBI confirmó que el World Business Forum (WBF) llega a México para celebrar su 25 edición los días 10 y 11 de noviembre de 2026 en Expo Santa Fe.

Desde 2001 el Foro se ha consolidado como el evento de liderazgo empresarial más relevante del país, al reunir en México a miles de ejecutivos con algunas de las mentes más influyentes del management internacional, para entender de primera mano a los referentes empresariales más influyentes.

En esta edición, WOBI propone que en 2026 la resiliencia ya no es suficiente, sino que las organizaciones deben hacer algo más que resistir: trascender. Es decir, construir organizaciones sin límites.

El Foro Empresarial Mundial México 2026 ofrece dos días de encuentro estratégico para líderes que desean mantenerse al día y afrontar el desafío del cambio constante con sede en Foro Santa Fe en Ciudad de México.

En este sentido, la agenda de speakers de este año reúne a 8 referentes internacionales de la estrategia, la innovación, el liderazgo creativo y la tecnología, tales como el director de cine, Francis Ford Coppola; la profesora de Columbia Business School, Rita McGrath; el ex Jefe de Oficina de Nike, Greg Hoffman, por mencionar algunos.

Los boletos para el WBF México 2026 están disponibles a a venta a través de la página web: https://wobi.com.mx/wbf-mexico/.

WOBI plantea que los asistentes regresen a casa con ideas y herramientas para desarrollar estrategias y guiar a su organización en tiempos de incertidumbre.

En la página web se pueden consultar las reducciones que aplican en el precio de los accesos para grupos de 5 a 50 personas por cada una de las membresías.

Será en los próximos días cuando WOBI dé a conocer el programa completo y actividades especiales por el 25 aniversario del foro en el país.