Sociedad

WOBI 2026: El Punto de Encuentro de Líderes Empresariales Llega a México en Noviembre

Con una agenda de referentes de la innovación y el liderazgo, el World Business Forum se llevará a cabo durante dos días en Expo Santa Fe, en la CDMX.

WOBI Evento WFB llega a CDMX en noviembre 2026.WOBI celebra 25 años en México, este foro está diseñado para conectar a líderes con las mentes de negocios más influyentes del mundo. Foto: Cortesía
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