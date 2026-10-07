Subasta de la Embajada de EUA en México: Fecha y Lista de Artículos que Rematan en Octubre 2026

Si estás en busca de muebles, línea banca, electrónicos, llantas para autos o artículos varios de oficina de segunda mano a un costo más bajo, en octubre 2026 llega la subasta de la Embajada de Estados Unidos en México con sede en la CDMX, por eso te compartimos cuándo es y la lista de productos que van a estar disponibles para ofertar.

En la subasta de hace un año pusieron de remate autos a partir de menos de un centavo su valor. Para este año la venta pública se hace en línea y un total de 45 lotes van a estar disponibles para que hombres y mujeres puedan ofertar.

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¿Cuándo es la subasta de la Embajada de Estados Unidos en México 2026?

La venta de artículos va a iniciar el próximo lunes 12 de octubre 2026 a las 10:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México) y va a tener una duración de tres días, pues concluye el miércoles 14 de octubre a las 12:30 horas del mediodía.

Para participar en la subasta de la Embajada de Estados Unidos en México hay que entrar al link https://online-auction.state.gov/es-MX; debes registrarte y después iniciar sesión; selecciona la opción "Mexico City, MX" y checa todos los productos disponibles para ofertar.

Lista de artículos que están en remate durante la subasta de bienes

De los 45 lotes que van a estar disponibles durante el remate, destacan artículos de línea blanca, electrónica, mueblería de todo tipo y otra cosas más. A continuación te mostramos la lista completa:

Sillas ocasionales.

Sillas y mesas de jardín.

Sofás y sillones.

Salas.

Sillas de oficina.

Mobiliario de oficina.

Sillas de comedor.

Bases de cama y colchones.

Llantas para camión.

Refrigeradores.

Lavadoras.

Microondas.

Secadoras de ropa.

Escritorios.

Buffeteras.

Comedores.

Mesas de esquina pequeñas.



Todas las personas que inicien sesión con éxito pueden participar en la subasta. El número máximo de ofertas se indica en cada artículo. Los ganadores deben hacer el pago correspondiente mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la Embajada.

Para recoger los artículos de los ganadores deben presentarse en el lugar y hora asignada con: recibo original de la transferencia bancaria y deben traer el vehículo y personal adecuado para la recolección de los productos. Para más detalles pueden checar cómo funciona la subasta de la Embajada de Estados Unidos en México para ete 2026.

AO