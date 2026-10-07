Sociedad

Subasta de la Embajada de EUA en México: Fecha y Lista de Artículos que Rematan en Octubre 2026

La subasta incluye el remate de muebles, lavadoras, refrigeradores, computadoras y artículos varios para hombres y mujeres

Subasta de la Embajada de Estados Unidos en México fecha y qué artículos rematan en octubre 2026La subasta de la Embajada de Estados Unidos en México incluye artículos de línea blanca. Foto: Embajada de EUA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Subasta de la Embajada de Estados Unidos en México: Cuándo es y Qué Cosas Rematarán en Octubre 2026 | N+