Sociedad

Senado Avala Reforma para Multar Empresas por Acoso Telefónico con Sanciones de Más de 2 MDP

La ruta de dicha reforma continuará en la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación

Avanza en Senado Reforma para Multar Empresas por Acoso Telefónico con Multas de Más de 2 MDPUsuarios de telefonía en México reciben llamadas de empresas sin consentimiento. Foto: Cuartoscuro

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