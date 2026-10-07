Senado Avala Reforma para Multar Empresas por Acoso Telefónico con Sanciones de Más de 2 MDP

El pleno del Senado de México aprobó por unanimidad este miércoles 7 de octubre 2026, una reforma para sancionar con multas millonarias el acoso telefónico de empresas con fines comerciales o publicitarios sin autorización.

En este sentido, el documento establece que las infracciones en las que incurran las empresas irán de los 56 mil 570 hasta los más de dos millones 345 mil pesos. Con esta decisión se eleva el monto de las sanciones que eran de solo 733.04 pesos.

Los legisladores de la Cámara Alta del país la avalaron con 96 votos a favor con la finalidad de "fortalecer la protección de la privacidad de las y los consumidores". La ruta de dicha reforma continúa ahora en la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

De acuerdo con la propuesta se busca que "las personas tengan mayor control sobre el uso de sus datos personales y puedan manifestar de manera efectiva su decisión de no recibir llamadas telefónicas con fines publicitarios, evitando que las empresas continúen contactándolas de manera insistente aun cuando ya expresaron su negativa".

Entre las medidas contempladas se tiene la creación de un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial, en el que podrán inscribirse gratuitamente las personas que no deseen recibir publicidad por llamadas telefónicas. "Las empresas deberán consultar y respetar esta voluntad".

La reforma también busca evitar que las compañías evadan su responsabilidad argumentando que las llamadas fueron realizadas por terceros.

El documento modifica el artículo 18 Bis de la Ley, a fin de prohibir que proveedores y empresas realicen llamadas telefónicas, o contacten por cualquier otro medio no autorizado por las y los consumidores, “de manera reiterada y persistente, con fines comerciales o publicitarios”.

En el dictamen, los senadores destacaron que la raíz del problema no es la falta de un registro contra el acoso telefónico comercial, sino la “ausencia de consecuencias que desincentiven de manera efectiva esta práctica”.

Los legisladores destacaron que México se ubica entre los cinco países en el mundo con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 contactos spam por usuario al mes.

Dicha saturación, subrayaron los senadores, no representa sólo una molestia, “sino un factor de vulnerabilidad ante estafas, así como una intrusión directa a la privacidad y la vida personal”.

HVI