Abren Tramos Carreteros Ímuris-Cananea y Arizpe - Cananea tras Afectaciones por Fuertes Lluvias

Protección Civil Sonora informa que se han reabierto los tramos carreteros Ímuris-Cananea y Arizpe-Cananea, luego de los efectos de las recientes lluvias.

Indicaron que continúan las reparaciones y recorridos preventivos por lo que solicitan a la población mantenerse alertas.

Afectaciones por lluvias había provocado corte de circulación en carretera Ímuris-Cananea

La Coordinación Estatal de Protección Civil anunció la reaperturade la circulación en el tramo carretero Ímuris-Cananea, donde un deslave de gran magnitud cortó la circulación a la altura del kilómetro 140, durante las lluvias de la tarde y noche del viernes en esa región.

El corte a la circulación por deslave se generó por erosión del cerro debido a lluvias anteriores y por la presencia de alto flujo pluvial que bajó ayer de la sierra.

Socavón sobre carretera cortó circulación

A dos kilómetros de distancia sobre esa misma ruta, la humedad y flujo pluvial generó también un enorme socavón que dañó un carril completo, lo cual dificulta el tráfico por la zona.

“En este caso se comparten por tiempos el ingresar de un lado y luego del otro, más sin embargo, ya en el (kilómetro) 140 tuvimos el deslave de gran magnitud que nos obligó a suspender la circulación desde Cananea-Ímuris para que la población continue dentro de los cascos urbanos, mientras se realizan esos trabajos de remoción de escombro”, explicó.

