Choque de Camión de Pasajeros Deja Una Persona Sin Vida y 41 Lesionados en Carretera de Sonora

Un choque-volcamiento registrado la noche del domingo sobre la carretera Navojoa–Huatabampo, a la altura del Colegio Pacífico, dejó a una persona sin vida tras el impacto de frente de un autobús de pasajeros de la línea Albatros contra una camioneta particular de color rojo.

Tras el choque, el autobús salió del camino y volcó a un costado de la carretera, resultando los pasajeros con golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La víctima fatal fue identificada como Marcelino, maestro en el Municipio de Álamos que conducía la camioneta particular que presuntamente circulaba en sentido contrario sobre la vía, provocando el accidente.

En total fueron 41 personas lesionadas y una persona sin vida

El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Navojoa, informó que la magnitud del accidente activó una movilización masiva de cuerpos de rescate de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, dejando persona fallecida y 41 personas lesionadas.

De los pasajeros que resultaron heridos, 28 fueron trasladados por Cruz Roja y Bomberos a diferentes hospitales de Navojoa y Huatabampo, mientras que el resto se desplazó por sus propios medios a recibir atención médica por lesiones leves.

Acudieron también al lugar del accidente autoridades de Guardia Nacional, Sedena, Policía Municipal y Agentes Ministeriales de Investigación Criminal para resguardar la zona, mientras que médicos forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo sin vida.

Reportero: José Ponce N+

