Agresión Armada Deja Una Persona Sin Vida al Norte de Hermosillo, Sonora

Una persona sin vida dejó como saldo una agresión armada registrada al mediodía de este sábado en la colonia Álvaro Obregón, al norte de Hermosillo.

Con base en información de la Fiscalía General de Justicia del Estado el hecho ocurrió alrededor de las 12;00 horas en la calle Guadalajara entre República de Guatemala y República de Belice.

La víctima contaba con antecedentes penales

Establece que la víctima fue identificada como Jesús Fernando “N” y contaba con antecedentes penales desde 2011 por portación de arma prohibida, violencia familiar y robo con violencia.

Señala que de acuerdo con los primeros indicios la víctima fue agredida por tres hombres que viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán, de color oscuro, por lo que fue encontrada con impacto por proyectil de arma de fuego.

Reportero: Ángel Lozano N+

JGMR