Emiten Alerta por Avistamiento de Tiburón en Costas del Puerto de Yavaros en Huatabampo

Autoridades de Huatabampo emitieron alerta por avistamiento de un tiburón de cuatro metros frente a sus costas.

De acuerdo con un reporte de la capitanía de puerto en Yavaros, el animal fue observado por un pescador a unos 200 metros de la orilla, durante la tarde de este martes, alrededor de las tres de la tarde.

Hacen llamado a pescadores, buzos y turistas a extremar precauciones

El Gobierno Municipal hizo un llamado a extremar precauciones, especialmente a pescadores, buzos y turistas, por lo que pidió mantenerse atentos a los canales oficiales para reportar cualquier nuevo avistamiento

Reportero: Gustavo Moreno N+

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