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Emiten Alerta por Avistamiento de Tiburón en Costas del Puerto de Yavaros en Huatabampo

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Autoridades del municipio de Huatabampo emitieron una alerta por avistamiento de un tiburón de cuatro metros frente a las costas del puerto de Yavaros, Sonora.

Emiten Alerta por Avistamiento de Tiburón en Costas del Puerto de Yavaros en Huatabampo

Emiten Alerta por Avistamiento de Tiburón en Costas del Puerto de Yavaros en Huatabampo. Foto: Google Maps

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Autoridades de Huatabampo emitieron alerta por avistamiento de un tiburón de cuatro metros frente a sus costas.

De acuerdo con un reporte de la capitanía de puerto en Yavaros, el animal fue observado por un pescador a unos 200 metros de la orilla, durante la tarde de este martes, alrededor de las tres de la tarde.

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El Gobierno Municipal hizo un llamado a extremar precauciones, especialmente a pescadores, buzos y turistas, por lo que pidió mantenerse atentos a los canales oficiales para reportar cualquier nuevo avistamiento

Reportero: Gustavo Moreno N+

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