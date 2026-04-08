Emiten Alerta por Avistamiento de Tiburón en Costas del Puerto de Yavaros en Huatabampo
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Autoridades del municipio de Huatabampo emitieron una alerta por avistamiento de un tiburón de cuatro metros frente a las costas del puerto de Yavaros, Sonora.
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Autoridades de Huatabampo emitieron alerta por avistamiento de un tiburón de cuatro metros frente a sus costas.
De acuerdo con un reporte de la capitanía de puerto en Yavaros, el animal fue observado por un pescador a unos 200 metros de la orilla, durante la tarde de este martes, alrededor de las tres de la tarde.
Hacen llamado a pescadores, buzos y turistas a extremar precauciones
El Gobierno Municipal hizo un llamado a extremar precauciones, especialmente a pescadores, buzos y turistas, por lo que pidió mantenerse atentos a los canales oficiales para reportar cualquier nuevo avistamiento
Reportero: Gustavo Moreno N+
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JGMR