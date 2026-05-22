Aseguran Más de 100 Kilos de Drogas y Detienen a Una Persona en Municipio de Átil, Sonora
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Autoridades de seguridad aseguraron más de 100 kilos de diferentes drogas, incluyendo fentanilo, además de detener a una persona en el municipio de Átil, Sonora.
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Más de 102 kilogramos de droga, entre ellos fentanilo en polvo y en pastillas, aseguraron elementos de la Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Ejército Mexicano, en el municipio de Átil, y fue detenida una persona.
En el lugar también fueron confiscadas seis armas largas, 30 cargadores, dos chalecos antibalas, un casco táctico y dos vehículos presuntamente utilizados para actividades ilícitas.
El valor de el total de drogas aseguradas es superior a los 250 millones de pesos
Entre los narcóticos había metanfetamina, goma de opio, heroína y cocaína, además del fentanilo, cuyas corporaciones estimaron un valor superior a los 250 millones de pesos en el mercado ilegal.
La persona detenida, junto con el armamento, vehículos y sustancias aseguradas, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR