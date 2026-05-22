Localizan Cuerpo con Signos de Violencia en Lote Baldío al Surponiente de Hermosillo

El cuerpo sin vida de un hombre, con visibles huellas de violencia y aparentes señales de haber estado atado, fue localizado la tarde de este jueves en un lote baldío del surponiente de Hermosillo, durante una jornada de búsqueda encabezada por integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora.

El hallazgo ocurrió en un predio despoblado ubicado cerca de los bulevares Camino del Seri y Quiroga, en una zona de terracería, donde las buscadoras encontraron a la víctima tirada entre el monte. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado.

De acuerdo con la información del colectivo, se trata de un masculino de entre 30 y 40 años de edad, de complexión media, tez morena y cabello corto oscuro, además de portar barba y bigote recortados.

Vestía pantalón oscuro con cinturón negro y una camiseta de manga corta en tonos gris y café.

La víctima presentaba visible huellas de violencia

A simple vista, el cuerpo presentaba manchas de sangre, golpes en el rostro y marcas en ambos brazos, además de señales en la muñeca derecha que indicarían que estuvo amarrado.

Luego del reporte realizado por el colectivo, al lugar se movilizaron elementos de distintas corporaciones de seguridad y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes antes de ordenar el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, para la necropsia de ley e identificación oficial.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR