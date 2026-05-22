¿Qué se Sabe del Asesinato del Rapero "Dezegeta", Originario de Hermosillo?

Un ataque armado registrado durante la noche del miércoles 21 de mayo dejó como saldo dos hombres asesinados en las inmediaciones del estadio de los Tomateros, en Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Constitución y Jesús G. Andrade, en la colonia Miguel Alemán, donde sujetos armados interceptaron un vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra sus ocupantes.

Tras el atentado, una de las víctimas quedó sin vida al interior de la unidad, mientras que el otro hombre quedó tendido sobre el pavimento. Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al lugar luego del reporte de detonaciones de arma de fuego y acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Una de las víctimas era Dezegeta, cantante originario de Hermosillo, Sonora

Horas después, una de las víctimas fue identificada como Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido artísticamente como Dezegeta, cantante de música urbana originario de Hermosillo, Sonora, quien comenzaba a destacar dentro de la escena del trap y reggaetón mexicano.

De acuerdo con información difundida, el joven artista había salido de un estudio de grabación momentos antes del ataque y presuntamente se dirigía acompañado de otro integrante de su equipo de trabajo, identificado como Iván Marlon.

Disquera publica condolencias a familiares y seguidores

Tras confirmarse el fallecimiento del cantante, la disquera Hyphy Music publicó un mensaje en redes sociales donde lamentó el asesinato del artista y expresó condolencias a sus familiares y seguidores.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este doble homicidio.

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JGMR