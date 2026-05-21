Sujeto Detenido por Presunto Acoso y Exhibicionismo en Transporte Público de Hermosillo

De nueva cuenta se presentó un caso de agresión sexual en unidades del transporte público de Hermosillo, que en esta ocasión subió la gravedad, al presentarse exhibicionismo obsceno por parte de un sujeto, en perjuicio de una joven.

El reporte fue hecho al filo del mediodía del miércoles, donde indicaban una agresión contra una pasajera de la unidad SIT-0317 de la línea 10 Caturegli, en Luis Encinas casi con Rosales, frente a la Universidad de Sonora.

En el sitio el chofer detuvo la marcha para avisar a elementos de la Policía Municipal, a quienes la joven afectada, de 26 años, dijo que el sujeto le tocó las piernas y al voltear este mostraba sus partes íntimas.

El presunto agresor, identificado como Martín “N”, de 54 años, quedó bajo arresto y fue puesto a disposición del Ministerio Público, para su investigación por los delitos de acoso y agresión sexual, exhibicionismo obsceno y lo que resulte.

Suman 7 casos de presunto acoso en transporte público de Hermosillo

Este incidente se suma a otros seis registrados en distintas rutas del transporte público.

El 07 de abril una joven de 24 años fue acosada por un sujeto de 44; el 13 de marzo otro hombre fue detenido al ser acusado de acoso contra una menor de 15 años y, diez días antes, uno más fue arrestado afuera del Cobach Villa de Seris por tocar a una menor de 13 años.

Asimismo, el 18 de febrero, en la colonia Las Granjas, un individuo de 28 años fue señalado de actos indebidos contra una menor de 15; el 12 de febrero, una joven de 27 años dijo ser tocada en una unidad de la línea 10, mientras que el 14 de enero un adulto mayor fue acusado de agredir a una joven de 24 años.

Reportero: Roberto Bahena N+

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