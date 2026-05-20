Dos Hombres Detenidos por Presuntamente Golpear a un Guardia al Salir de un Bar en Hermosillo

Un guardia de seguridad, de 22 años de edad, resultó lesionado luego de ser brutalmente golpeado, presuntamente por dos hombres, en una plaza comercial ubicada al norte de Hermosillo, hecho que terminó con los agresores detenidos por la Policía Municipal.

La agresión ocurrió alrededor de la medianoche del martes, en el cruce del bulevar Morelos y avenida Alfredo Eguiarte, en la colonia Sacramento Residencial, donde agentes municipales atendieron el reporte.

Los sujetos habrían golpeado al guardia saliendo de un bar

Los señalados fueron identificados como Pedro Alfredo “N”, de 39 años, y Edgar “N”, de 46, quienes presuntamente atacaron a golpes en el rostro al joven guardia de seguridad, al parecer cuando salían de un bar de la plaza.

Derivado de la agresión, la víctima sufrió lesiones que ocasionaron que uno de sus dientes se le aflojara, mientras que ambos sujetos quedaron bajo arresto para las investigaciones correspondientes y puestos a disposición del Ministerio Público.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR