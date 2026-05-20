Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Pareja al Sorprenderlo Consumiendo Drogas en Sonora
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Un sujeto fue detenido por presuntamente agredir a su pareja al sorprenderlo aparentemente consumiendo drogas en la colonia Álvaro Obregón de Hermosillo, Sonora.
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En hechos distintos ocurridos en Hermosillo, dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal tras ser señalados por agredir física y verbalmente a sus parejas, uno de los casos relacionado con el consumo de drogas.
El primero de ellos se registró en un domicilio ubicado en la calle República de Honduras, en la colonia Álvaro Obregón, donde fue arrestado Sergio Arath “N”, de 28 años de edad.
La víctima, de 39 años, denunció que su pareja la pateó, golpeó e insultó luego de que ella lo reprendiera al sorprenderlo aparentemente consumiendo droga. El detenido fue turnado al Ministerio Público.
Sujeto detenido por presuntamente agredir a expareja en Fraccionamiento Puerta del Rey
En otro hecho, registrado durante la madrugada de este miércoles en el fraccionamiento Puerta del Rey, agentes municipales detuvieron a Jesús Francisco “N”, de 40 años de edad, tras atender un reporte de violencia doméstica en las calles Fontanar y Torrejón.
La reportante, de 32 años, acusó a su expareja de empujarla, jalonearla y amenazarla, por lo que los oficiales procedieron con su aseguramiento para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR