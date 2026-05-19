Mujer Pierde la Vida al Caer Dentro de Camioneta en Canal Bajo de Cajeme, Sonora

Una mujer perdió la vida la mañana de este martes luego de que la camioneta en la que viajaba cayera al Canal Bajo, a la altura de la calle 800, en el Valle del Yaqui, municipio de Cajeme.

El accidente ocurrió poco antes de las 7:30 horas sobre la margen derecha de norte a sur, donde una camioneta Nissan X-Trail blanca, modelo al parecer 2020, terminó dentro del agua.

La mujer no habría podido escapar porque los vidrios de la camioneta permanecieron arriba

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora no logró salir de la unidad, la cual permanecía con los vidrios arriba, situación que habría complicado cualquier intento de escape.

Tras el reporte, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. Elementos de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Cajeme realizaron las maniobras para extraer tanto el cuerpo de la víctima como el vehículo del canal.

Personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento y traslado del cuerpo para las diligencias de ley. Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada por las autoridades.

Reportero: Roberto Bahena N+

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