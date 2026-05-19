Localizan 3 Cuerpos en Estado de Descomposición Dentro de un Pozo en Empalme, Sonora

Tres cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron localizados en el interior de un pozo, de aproximadamente 30 metros de profundidad, durante una jornada de búsqueda del colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme, en un predio despoblado del ejido Nuevo Empalme.

Para las labores de recuperación fue necesaria la intervención de elementos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Empalme, quienes apoyaron en la extracción de los restos humanos.

De manera preliminar se informó que las víctimas corresponden a tres hombres, cuyos cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición.

Aseguraron diversas prendas de vestir y objetos personales, además de restos óseos

En el sitio también fueron aseguradas diversas prendas de vestir y objetos personales, entre ellos tenis negros marca Forza, tenis Nike negros con palomita roja, pantalones de mezclilla y ropa interior, además de restos óseos localizados en superficie.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado para el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias, mientras que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las pruebas de identificación correspondientes.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, AMIC y personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora.

Reportero: Roberto Bahena N+

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