Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con Machete a Adulto Mayor en la Costa de Hermosillo

Tras presuntamente amenazar con machete a un adulto mayor durante una discusión por consumo de alcohol, un hombre de 57 años fue arrestado en la comisaría Miguel Alemán, al poniente rural de Hermosillo.

El detenido fue identificado como Trinidad “N”, quien quedó a disposición de las autoridades investigadoras por los delitos de amenazas y portación de arma prohibida.

Según el parte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del lunes, en un domicilio situado en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Diana Laura, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde se reportó a una persona agresiva y armada.

El sujeto se habría puesto violento cuando le llamó la atención por ingerir bebidas alcohólicas

De acuerdo al denunciante, de 70 años de edad, el señalado es su inquilino y reaccionó de manera violenta luego de que le llamara la atención por ingerir bebidas alcohólicas dentro del departamento que le renta.

Además argumentó que el sujeto lo intimidó con un machete de aproximadamente 30 centímetros, por lo que solicitó apoyo de las autoridades.

Reportero: Roberto Bahena N+

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