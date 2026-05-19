Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con Machete a Adulto Mayor en la Costa de Hermosillo
N+
Luego de presuntamente amenazar de muerte con un machete a un adulto mayor, un sujeto fue detenido en la colonia Luis Donaldo Colosio del Poblado Miguel Alemán, Hermosillo.
COMPARTE:
Tras presuntamente amenazar con machete a un adulto mayor durante una discusión por consumo de alcohol, un hombre de 57 años fue arrestado en la comisaría Miguel Alemán, al poniente rural de Hermosillo.
El detenido fue identificado como Trinidad “N”, quien quedó a disposición de las autoridades investigadoras por los delitos de amenazas y portación de arma prohibida.
Según el parte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del lunes, en un domicilio situado en el cruce de las calles Vicente Guerrero y Diana Laura, en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde se reportó a una persona agresiva y armada.
El sujeto se habría puesto violento cuando le llamó la atención por ingerir bebidas alcohólicas
De acuerdo al denunciante, de 70 años de edad, el señalado es su inquilino y reaccionó de manera violenta luego de que le llamara la atención por ingerir bebidas alcohólicas dentro del departamento que le renta.
Además argumentó que el sujeto lo intimidó con un machete de aproximadamente 30 centímetros, por lo que solicitó apoyo de las autoridades.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en Inmediaciones del Canal Bajo en Ciudad Obregón
- Médico Acusado de Muertes por Aplicación de Sueros No Se Presentó en Audiencia por Segunda Vez
- Tres Sujetos Detenidos tras Asegurarles Más de 55 Mil Cartuchos Útiles en Aduanas de Nogales
JGMR