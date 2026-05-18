Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en Inmediaciones del Canal Bajo en Ciudad Obregón
N+
El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado en inmediaciones del Canal Bajo de Ciudad Obregón, Sonora.
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Con evidentes huellas de violencia fue localizado el cadáver de un hombre, del cual se desconoce su identidad, en un hecho que movilizó a distintas corporaciones policiacas al poniente de Ciudad Obregón.
El reporte del hallazgo se presentó la mañana de este lunes, ocurrido en las inmediaciones del Canal Bajo y calle Meridiano.
El cuerpo estaba a un costado del canal
Al lugar acudieron elementos de seguridad, donde confirmaron la presencia de la víctima tirada a un costado del canal.
Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios en la escena, mientras que personal del servicio médico forense trasladó el cuerpo para la necropsia de ley.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR