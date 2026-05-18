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Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en Inmediaciones del Canal Bajo en Ciudad Obregón

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El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado en inmediaciones del Canal Bajo de Ciudad Obregón, Sonora.

Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en Inmediaciones del Canal Bajo en Ciudad Obregón

Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en Inmediaciones del Canal Bajo en Ciudad Obregón. Foto: Archivo N+

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Con evidentes huellas de violencia fue localizado el cadáver de un hombre, del cual se desconoce su identidad, en un hecho que movilizó a distintas corporaciones policiacas al poniente de Ciudad Obregón.

El reporte del hallazgo se presentó la mañana de este lunes, ocurrido en las inmediaciones del Canal Bajo y calle Meridiano.

El cuerpo estaba a un costado del canal

Al lugar acudieron elementos de seguridad, donde confirmaron la presencia de la víctima tirada a un costado del canal.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios en la escena, mientras que personal del servicio médico forense trasladó el cuerpo para la necropsia de ley.

 

Reportero: Roberto Bahena N+

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