Sujeto a Prisión por Transportar Ilegalmente 22 Toneladas de Carbón en San Luis Río Colorado

Un cargamento de aproximadamente 22 toneladas de carbón vegetal de mezquite terminó asegurado por autoridades federales en Sonora, caso por el que un hombre fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva.

La Fiscalía General de la República informó que Juan “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando circulaba en un tractocamión sobre la carretera que conduce al poblado Luis B. Sánchez, en el municipio de San Luis Río Colorado.

Según las investigaciones, la unidad provenía de Hermosillo y tenía como destino Tijuana. Durante la inspección, los agentes localizaron el cargamento forestal y una tarjeta de circulación presuntamente falsa.

El sujeto fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva

Al no acreditar la legal procedencia y transporte del carbón vegetal, el conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y la carga asegurada.

El asunto fue judicializado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, donde se determinó vincularlo a proceso por delitos contra la biodiversidad y uso de documento falso.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Reportero: Roberto Bahena N+

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