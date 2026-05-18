Asesinan a Mujer de 70 Años con Arma Blanca en Hermosillo; Su Nieto Quedó Herido

Una mujer de 70 años fue asesinada y un menor de 15 quedó con lesiones, luego de ser agredidos con arma blanca en una vivienda de la colonia Ley 57, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, la noche de este domingo, en un domicilio de la calle Mártires de Cananea, entre Simón Bley y Olivares, se reportó la agresión con arma blanca en contra de una mujer identificada como Marta Rosa, abuela del menor Luis Alfonso.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal atendieron el reporte, junto con paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de la adulta mayor y trasladaron a un hospital a su nieto, quien presentó lesiones con arma blanca.

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Investigan asesinato de adulta mayor en colonia Ley 57 en Hermosillo

En el sitio se requirió la presencia de oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como personal de Servicios Periciales para iniciar con las indagatorias pertinentes y dar con el paradero del presunto responsable.

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