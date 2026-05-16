Matan a Policía Estatal Durante Enfrentamiento Armado en Ciudad Obregón, Sonora

Un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública perdió la vida tras un enfrentamiento armado, en calles de la colonia Matías Méndez, en Ciudad Obregón.

Alrededor de las nueve y media de la noche del viernes, el agente Rubén Alfonso realizaba recorridos de vigilancia con otros elementos de la corporación estatal, hasta llegar a un domicilio en la calle Lorenzo Barcelata, entre Rodolfo Campodónico y Venustiano Carranza.

En el lugar, los oficiales detectaron a dos hombres realizando un aparente intercambio, por lo que al darse cuenta de la presencia policial, uno de ellos sacó una pistola y disparó en contra de los uniformados, impactando al agente Rubén Alfonso.

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Los elementos repelieron la agresión, y detuvieron al presunto responsable, identificado con el apodo de "Peter", de 37 años de edad, originario de Ciudad Obregón.

El agente lesionado fue llevado a recibir atención médica al Isssteson, y más tarde se confirmó el fallecimiento en cumplimiento de su deber, al no superar las lesiones provocadas por impacto de bala.

Aseguran arma durante enfrentamiento en Ciudad Obregón

En la escena del crimen, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta calibre 9 mm, además de 20 casquillos calibre 223 mm y diez casquillos de calibre 40 mm; mientras tanto, el caso fue turnado al Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.

Gustavo Moreno, N+

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