Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar de Muerte a su Madre de la Tercera Edad en Hermosillo
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Luego de presuntamente amenazar con quitarle la vida a su madre de la tercera edad, un hombre fue detenido en la colonia puerta del Rey en Hermosillo.
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Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal el jueves en distintos hechos de violencia familiar registrados en Hermosillo y la zona rural poniente, luego de ser señalados por presuntas amenazas y agresiones contra sus parejas y una madre de la tercera edad.
En Puerta del Rey, Leonardo “N”, de 42 años, fue arrestado luego de que su madre, de 71 años, lo acusó de correrla de la vivienda y amenazarla con golpearla hasta quitarle la vida si no se retiraba del lugar. Los oficiales atendieron el reporte en el domicilio ubicado en las calles Calpe, entre Sedona y Casabona.
Dos sujetos detenidos por presuntamente agredir a sus parejas
Por otra parte, en el poblado Miguel Alemán, Víctor Manuel “N”, de 38 años, fue detenido tras ser acusado por su esposa, de 40 años de edad, de golpearla en el estómago y empujarla en su vivienda de las calles Cártamo entre 9 y Dalia.
Asimismo, en la colonia 5 de Mayo, agentes municipales arrestaron a David Ernesto “N”, de 39 años, señalado de abofetear a su pareja de 38 años. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Zacatecas y Guillermo Carpena.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente por el delito de violencia familiar.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR