Imputan a Sujeto por Presunto Acoso y Agresión a Elementos de Seguridad en Hermosillo

Un elemento de la Policía Estatal resultó lesionado y una agente fue víctima de presunto acoso sexual, durante un incidente registrado en las inmediaciones de la ExpoGan de Hermosillo, hechos por los que la Fiscalía General de Justicia del Estado formuló imputación contra Pedro Antonio "N".

La autoridad informó que el imputado es señalado como probable responsable de los delitos de contra funcionarios públicos, acoso sexual, amenazas y lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, de ambos agentes estatales.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron la madrugada del 10 de mayo pasado, en una gasolinera ubicada sobre el bulevar De los Ganaderos y Paseo Las Palmas, en la colonia Las Lomas, al exterior de la ExpoGan.

El sujeto y al menos 3 personas más alteraban el orden

Las indagatorias establecen que el señalado y, al menos otras tres personas, alteraban el orden dentro del establecimiento, cuando fueron abordados por agentes estatales que realizaban labores de vigilancia preventiva y seguridad en la zona.

Durante la intervención, presuntamente lanzó expresiones ofensivas y de carácter sexual contra la oficial femenina, además de amenazas e insultos dirigidos a ambos elementos policiacos. Posteriormente, se habrían registrado agresiones físicas contra el agente masculino.

El oficial lesionado presentó un moretón en la parte interna del labio superior, además de que presuntamente intentaron restringir sus movimientos mientras portaba su arma de cargo.

El imputado enfrentará el proceso menal en libertad

La audiencia inicial se realizó tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la AMIC, donde el juez determinó que el imputado enfrentará el proceso en libertad bajo diversas medidas cautelares.

Se tendrá que presentar periódicamente, dejar una garantía económica de 5 mil pesos, no podrá salir de Hermosillo y se le prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas.

Reportero: Roberto Bahena N+

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