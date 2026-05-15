Sujeto Detenido en Estado de Ebriedad por Agredir a Agentes de la Policía en Hermosillo
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Luego de ser reportado por encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública y agrediendo a transeúntes, un sujeto fue detenido por también golpear a agentes de la Policía Municipal en Hermosillo.
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Luego de golpear a un elemento de la Policía Municipal de Hermosillo y oponer resistencia al arresto, se detuvo a Fidencio “N”, de 27 años de edad, cuando se encontraba en estado de ebriedad agrediendo a transeúntes.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:40 horas del jueves, luego de que autoridades atendieran un reporte sobre una persona consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y molestando a transeúntes en las calles Encinas y Los Pinos, en la colonia Revolución II.
Al realizar recorridos de búsqueda, los agentes localizaron al señalado caminando por las calles Narbona y Luis Encinas, en la colonia El Mariachi, donde portaba una lata de cerveza en la mano derecha.
El hombre comenzó a insultarlos y posteriormente agredió a uno de ellos
De acuerdo con el informe policial, al notar la presencia de los oficiales, el hombre comenzó a insultarlos y posteriormente se abalanzó contra ellos lanzando golpes con el puño cerrado, alcanzando a impactar a uno de los agentes en el antebrazo izquierdo.
Tras ser controlado, el sujeto fue arrestado y turnado ante el Ministerio Público por delitos cometidos contra funcionarios públicos y resistencia de particulares en Hermosillo.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR