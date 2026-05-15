Cancelan Carrera de Borregos y el Juego del Puerco Encebado en Zacatlán, Puebla

Como parte de las acciones contra el maltrato y crueldad animal, autoridades cancelaron el juego del "puerco encebado" y la carrera de borregos que tenían programada en la localidad de Eloxochitlán, perteneciente al municipio de Zacatlán en Puebla.

Gracias a un reporte ciudadano en donde se mostraba un folleto promocional sobre estas actividades de entretenimiento con seres sintieses, el área jurídica del Instituto de Bienestar Animal del Estado (IBA) activó los protocolos correspondientes.

Las autoridades correspondientes dieron seguimiento al caso debido a que se pretendía realizar actividades que contravenían el respeto y la seguridad de los borregos y cerdos involucrados.

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Confirman cancelación de "Puerco encebado" y carrera de borregos en Eloxochitlán

Derivado a este reporte, se estableció contacto con el coordinador del Centro de Bienestar Animal de Zacatlán, Alejandro Ortega Flores, quien informó que se solicitó al inspector de la localidad la cancelación de el juego del "puerco encebado" y la carrera de borregos.

Además, exhortaron de manera formal a las autoridades auxiliares, comités organizadores, mayordomías y representantes comunitarios para abstenerse de promover actividades que impliquen maltrato, sufrimiento o exposición indebida de animales durante festividades y celebraciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zacatlán, encabezado por la edil Beatriz Sánchez Galindo, emitió un comunicado respaldando la cancelación de dichos eventos y reforzando el llamado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de bienestar animal.

Cabe destacar que las prácticas donde se utilizan animales como medio de entretenimiento constituyen violaciones a la legislación vigente y pueden generar responsabilidades administrativas y legales para quienes las organicen, autoricen o permitan.

Finalmente, el Gobierno de Puebla refrendó su compromiso con la protección y el bienestar animal, así como con la promoción de acciones que fomenten el respeto hacia todos los seres sintientes en la entidad.

¿De qué trata el concurso del "Puerco encebado"?

El puerco encebado, también conocido como cochino o marrano encebado, es un concurso que se realiza tradicionalmente en ferias y fiestas patronales.

Los organizadores le untan manteca, aceite o grasa en el cuerpo del lechón o cerdo pequeño para después soltarlo en un espacio delimitado. Los participantes deben de correr para tratar de atraparlo con las manos, sin embargo, se vuelve complicado al estar resbaladizo; Quien logre conseguir atrapar al puerco encebado, es el ganador.

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Con información de N+

MCS