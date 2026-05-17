Matan a Hombre tras Agresión Armada en la Colonia Nuevo Hermosillo

Una agresión armada terminó con la vida de un hombre en hechos registrados al sur de Hermosillo, el pasado sábado. De acuerdo con el reporte oficial, en la calle Calesa y Carretera a La Colorada, en las inmediaciones de la colonia Nuevo Hermosillo, una persona fue lesionada con proyectiles de arma de fuego.

Aproximadamente las cinco y media de la tarde elementos de diferentes corporaciones de seguridad y emergencia atendieron el reporte de una agresión armada contra un hombre en una llantera.

En el sitio, las autoridades localizaron a un hombre, identificado como David Humberto, de 32 años de edad, quien ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público para las acciones legales pertinentes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

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Hombres responsables de ataque armado en Nuevo Hermosillo se fugaron

Testigos indicaron que la víctima fue ultimada a balazos por hombres no identificados que abordaban una camioneta color blanco y otra color dorado, dándose a la fuga con rumbo desconocido luego de disparar contra el afectado, quien al parecer era perseguido por los presuntos responsables.

Información de Gustavo Moreno N+

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