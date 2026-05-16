Vinculan a Proceso a Dos Hombres por Atropellamiento de Dos Menores en Hermosillo, Sonora

Jesús "N" y Christian Humberto "N", fueron vinculados a proceso tras ser señalados como los conductores presuntamente responsables del accidente de tránsito en el que dos menores de edad fueron atropellados, lo que derivó en la amputación a una pierna a uno de los adolescentes afectados.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que los imputados fueron vinculados a proceso por delitos culposos, siendo puestos en prisión preventiva justificada, derivado de los hechos registrados el martes pasado, 12 de mayo, en la colonia Solidaridad, al norte de la ciudad de Hermosillo.

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Que se sabe del atropellamiento de los menores en Hermosillo

La investigación establece que el siniestro se registró faltando diez minutos para las seis de la tarde, en la intersección de la avenida Sierra López y Calle Sin Nombre, donde se presume que Jesús "N", conducía un vehículo Nissan Versa modelo 2023 cuando omitió ceder el paso al incorporarse a la calle.

Como resultado, el vehículo impactó al Nissan Altima modelo 2011 conducido por Christian Humberto "N", quien se presume conducía a exceso de velocidad y bajo los influjos de anfetamina y metanfetamina, lo que provocó que perdiera el control de la unidad, proyectándose hacia la banqueta por la que caminaban los menores de 12 y 16 años de edad.

El joven de 16 años presentó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, mientras que el menor de 12 años sufrió lesiones que ponen en peligro la vida, con secuelas que derivaron en la pérdida definitiva de una de sus piernas.

Jesús “N” quedó vinculado a proceso por delito culposo cometido con motivo del tránsito de vehículos con resultado de lesiones, mientras que Christian Humberto “N” fue vinculado por el mismo delito en modalidad agravada, por la presunta conducción bajo influjo de psicotrópicos y exceso de velocidad.

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Gustavo Moreno N+