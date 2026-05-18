Persecución Resulta con un Hombre Detenido y una Camioneta Incendiada en Hermosillo

Una persecución encabezada por elementos de la AMIC terminó la mañana de este lunes con un choque múltiple, una camioneta incendiada y un hombre detenido, al oriente de Hermosillo en la zona rural.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas, cuando agentes ministeriales seguían de oriente a poniente una camioneta Mazda color guinda, la cual impactó por alcance a una Honda CRV gris.

Tras el golpe, la Honda gris salió del camino y terminó estrellándose de frente contra una barda. En la unidad viajaba una pareja, quienes resultaron ilesos pese a lo aparatoso del accidente.

Una camioneta cayó a un declive y resultó incendiada

Posteriormente, la camioneta guinda se impactó contra la barrera de contención y cayó a un declive ubicado debajo del puente, donde comenzó a incendiarse.

En la unidad viajaban un hombre y una mujer; el sujeto fue detenido en el lugar, mientras que la mujer recibió atención de paramédicos de Cruz Roja por lesiones leves.

Elementos del Departamento de Bomberos atendió el incendio

Debido al incendio de la camioneta fue necesaria la intervención de elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, quienes acudieron con las unidades ECO-1 y PIMA-4 de la estación central.

Luis Arturo Daniel Tellez, responsable de turno de Bomberos de Hermosillo, informó que al arribar al sitio la situación ya se encontraba controlada y únicamente detectaron un conato de incendio en la camioneta involucrada.

Asimismo, precisó que no localizaron personas sin vida ni lesionados de gravedad y que, al momento de su llegada, únicamente una mujer era atendida por paramédicos de Cruz Roja; en el lugar se notó presencia de otras corporaciones policiales.

Reportero: Roberto Bahena N+

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