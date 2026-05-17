Joven Finge Despojo de 200 Mil Pesos en Carretera de Sonora; Inventó el Reporte por Una Deuda

Luego de fingir un robo en que supuestamente le habrían despojado de más de 200 mil pesos en efectivo, Adrián Emilio "N", fue vinculado a proceso por presunto delito de uso indebido de números de emergencia en Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el imputado realizó un reporte al número de emergencias afirmando ser víctima de un robo con violencia en la Carretera Estatal 100 entre Hermosillo y Bahía de Kino, a la altura de la colonia La Montaña, donde presuntamente dos hombres armados con cuchillos abordaron su camioneta y lo despojaron de 227 mil pesos en efectivo.

Video Hombre Fue Despojado de Más de 200 Mil Pesos y Abandonado en Hermosillo, Sonora | N+

Policías detectaron actitud nerviosa en el sujeto

Sin embargo, durante la intervención policial, el sujeto presentó inconsistencias y contradicciones en la narración de los hechos, por lo que los agentes de la Policía Estatal notaron una actitud nerviosa e inusual, de manera que el imputado terminó reconociendo de manera espontánea haber planeado un autorrobo admitiendo que la camioneta no era de su propiedad y que inventó el reporte derivado de una deuda con un conocido.

Por tal motivo, el pasado miércoles 13 de mayo, alrededor de las once y media de la noche fue puesto a disposición del Ministerio Público, mismo que formuló la imputación y aunque se solicitó prisión preventiva justificada, la defensa argumentó que el imputado cuenta con arraigo y condiciones de estabilidad, por lo que el Juez determinó medidas cautelares en libertad.

Gustavo Moreno, Las Noticias N+

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