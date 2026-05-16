Adolescente de 13 Años Muere Ahogado en el Canal Bajo en Cajeme, Sonora

El cuerpo de un menor de 13 años de edad, fue localizado sin vida en el Canal Bajo, en las inmediaciones del puente de la Carretera Federal 15, en la localidad de esperanza, ubicada al norte del municipio de Cajeme.

Elementos del Departamento de Bomberos localizaron al adolescente ya sin signos vitales, alrededor de las tres de la tarde, luego de una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en la zona.

Noticia relacionada: Muere Persona Ahogada tras Tormenta en Zona Norte de Tampico

Autoridades implementaron operativo para la búsqueda del joven

El equipo de rescate acuático y Protección Civil llevó a cabo la búsqueda del cuerpo durante varios minutos, luego de que se reportara que el menor comenzó a ahogarse cuando se bañaba con otros adolescentes en el Canal Bajo.

Historias recomendadas:

Información Gustavo Moreno N+