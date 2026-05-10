Muere Persona Ahogada tras Tormenta en Zona Norte de Tampico

Durante la madrugada de este domingo 10 de mayo, una fuerte tormenta registrada en la zona norte de Tampico dejó como saldo una persona sin vida, luego de que dos vehículos fueran arrastrados por la corriente y terminaran dentro de un canal pluvial ubicado sobre la calle Cascada, en la colonia La Paz.

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De acuerdo con los primeros reportes, las intensas lluvias provocaron una fuerte corriente de agua que arrastró ambas unidades hacia el canal. Al arribar al sitio, elementos de Bomberos de Tampico y Altamira localizaron los vehículos, confirmando que en uno de ellos se encontraba una persona fallecida presuntamente por ahogamiento.

Al lugar también acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General de Justicia para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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