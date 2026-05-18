Tres Sujetos Detenidos tras Asegurarles Más de 55 Mil Cartuchos Útiles en Aduanas de Nogales

Más de 55 mil cartuchos útiles y decenas de cargadores fueron asegurados en Nogales, Sonora, tras la detención de tres hombres que posteriormente fueron vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República, por el delito de introducción ilícita de municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la FGR en Sonora, un juez de control determinó vincular a proceso a Manuel “N”, Alexis “N” y Ciro “N”, luego de que elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas los interceptaran en distintos puntos del Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y la garita Mariposa.

Aseguraron un total de 55 mil 179 cartuchos útiles

Las autoridades federales informaron que durante revisiones realizadas a los tractocamiones en los que viajaban los imputados, localizaron un total de 55 mil 179 cartuchos útiles de diversos calibres.

A Alexis “N” le aseguraron 20 mil cartuchos útiles; a Manuel “N”, 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores para arma de fuego; mientras que a Ciro “N” le decomisaron 11 mil 499 cartuchos útiles.

Los 3 detenidos permanecerán en prisión preventiva

La Fiscalía Federal inició tres carpetas de investigación por separado y presentó los datos de prueba ante el Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, donde el juez calificó de legales las detenciones.

Como medida cautelar, los tres imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa, mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR