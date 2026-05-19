Hombre Detenido por Presuntamente Amenazar a Mujer con Incendiar su Casa en Hermosillo

Luego de presuntamente ingresar sin autorización a una vivienda y amenazar de muerte a la propietaria con un arma blanca, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal al norponiente de Hermosillo.

El detenido fue identificado como Ramón Ángel "N", de 55 años de edad, quien fue señalado por una mujer de 30 años como responsable de introducirse al patio frontal de su domicilio, ubicado en las calles Vergel y Chanate, en la colonia La Cholla.

El sujeto la habría amenazado con incendiar su casa con ella adentro

La mujer indicó a los oficiales que el sujeto la amenazó con incendiar su casa con ella dentro, al tiempo que la amedrentaba con un cuchillo de 30 centímetros, por lo que pidió ayuda al número de emergencias 9-1-1.

Los oficiales atendieron el reporte alrededor de las 03:30 de la tarde del lunes, en donde al llegar encontraron al presunto agresor, aún en el lugar, por lo que quedó detenido para su investigación por los delitos de allanamiento de morada, amenazas y portación de arma prohibida, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Reportero: Roberto Bahena N+

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