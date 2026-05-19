Policía Pidió Croquetas en Lugar de Flores en su Funeral Para Alimentar a Perros en Abandono

Un elemento de la Policía Estatal en Sonora, identificado como Rubén Ríos, pidió como última voluntad que en su funeral se llevarán croquetas en lugar de flores para alimentar a perros en situación de abandono.

Según los testimonios de sus familiares y conocidos, Rubén además de estar comprometido con la seguridad, fue una persona que amaba a los animales, lo que lo llevó a proteger a decenas de perros en situación de calle. Su hija Yaritza Ríos, recuerda cómo el rescate a los animales formó parte de la vida de su papá hasta el último día de su vida.

“A parte que le encantaba su trabajo, también compartía la pasión de ayudar a los animalitos y es algo que me inculcó mucho, cada que íbamos a un viaje en carretera o llegábamos a otra parte que no era dentro de Sonora, siempre se paraba en una tienda a comprar croquetas”.

Además su hija contó al equipo de para N+, que en cada base de policía donde estuvo asignado el señor Ríos cuidaba a un perro y trataba de buscarles hogar.

“Mi papá primero que nada antes de ser agente de la Policía Estatal fue marino, yo recuerdo una vez que estaba embarcado llegó con una perrita, desde que tengo uso de razón tenemos un compañero de 4 patitas en la casa”.

Rubén Ríos perdió la vida tras un ataque armado en Ciudad Obregón

El pasado viernes 15 de mayo, Rubén perdió la vida tras un ataque armado en Ciudad Obregón, pero su última voluntad ya estaba escrita: él no quería coronas fúnebres, sino alimento para sus protegidos, los perritos de la calle y fue el sábado y domingo cuando le dieron su último adiós en su tierra natal, donde compañeros policías, familiares y amigos cumplieron su promesa.

Se reunieron dos patrullas con sacos de 15, 25 y 50 kilos de croquetas en Sonora

A su funeral acudieron dos patrullas llenas de sacos de 15 kilos, 25 kilos, 50 kilos, las cuales se contabilizaron y fueron separarlas en adulto mayor, cachorro, además de dividirlas por municipio.

La familia Ríos espera que la última voluntad del señor Rubén resuene y se replique en los corazones de toda la comunidad en Sonora.

Información de Fernanda Romero N+

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