Caso de Sueros Vitaminados: Fiscalía de Sonora Confirma Malas Prácticas en Manejo de Insumos

En un encuentro con familiares de las personas fallecidas y afectadas por la aplicación de sueros, la Fiscalía de Sonora dio a conocer resultados de laboratorios especializados nacionales, los cuales confirmaron hallazgos que apuntan a malas prácticas en el manejo de insumos médicos, fallas de asepsia y presencia de microorganismos capaces de provocar infecciones mortales.

A los asistentes de la reunión también se les informó sobre el estado procesal del caso y sobre las acciones para localizar a Jesús Maximiano “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en delitos relacionados con afectaciones a la salud y fallecimientos por presunta mala praxis.

Ofrecen hasta medio millón de pesos por información de Maximiano “N”

La Fiscalía detalló que siguen activos los operativos de búsqueda, los cateos, las solicitudes de colaboración a otras entidades y las alertas migratorias. Además, se mantiene vigente la ficha de búsqueda con una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien ofrezca información que permita dar con su paradero.

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