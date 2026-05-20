Siete Presuntos Integrantes de Grupo Armado Fueron Detenidos en Ciudad Obregón

Un operativo coordinado entre elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, culminó con la captura de siete presuntos integrantes de un grupo armado en la colonia Beltrones, de Ciudad Obregón, donde además fueron aseguradas armas de fuego y droga.

La movilización se registró la noche del martes, luego de diversos reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de personas armadas desplazándose en varios vehículos, lo que provocó un despliegue de las Fuerzas Armadas en el sector para ubicar a los sospechosos.

Durante las acciones fueron detenidos José Antonio “N”, de 34 años; Rubén Gildardo “N”, de 27; José Luis “N”, de 48; Edgar Cecilio “N”, de 33; Ángel Daniel “N”, de 21; Jesús Alejandro “N”, de 31; y David Alonso “N”, de 27 años.

A los detenidos se les aseguraron armas y drogas

A los señalados les aseguraron un fusil AK-47 cromado, calibre 7.62x39, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles, además de una pistola calibre .9 milímetros con su respectivo cargador.

Asimismo, las corporaciones localizaron varios envoltorios y una bolsa negra con hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Los siete detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal de Cajeme, ubicadas en calle 300 y Jalisco, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, junto con los indicios asegurados para las investigaciones de ley.

Reportero: Roberto Bahena N+

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