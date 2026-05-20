Captan a Dos Hombres Vandalizando la Catedral de Nogales, Sonora
N+
Mediante el video la cámara de seguridad, dos hombres fueron vistos vandalizando la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el centro de Nogales, Sonora.
COMPARTE:
Los actos vandálicos registrados la madrugada del martes en el atrio de la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, fueron captados por cámaras de seguridad, donde se observa a dos hombres que causan daños en el exterior del templo, ubicado en el centro de Nogales.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas y, de acuerdo con las imágenes difundidas por el recinto religioso, los individuos, uno vestido de negro y otro solamente en ropa interior, permanecieron varios minutos en el área abierta frente a la iglesia realizando destrozos.
Ambos sujetos protagonizaron una riña entre ellos mismos
Posteriormente, ambos sujetos protagonizaron una riña entre ellos mismos antes de retirarse del lugar, situación que también quedó grabada por el sistema de videovigilancia instalado en el templo.
Tras el incidente, la iglesia hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o acto vandálico al número de emergencias 911, con el fin de prevenir nuevos daños al patrimonio religioso y reforzar la seguridad en la zona.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Dos Hombres Detenidos por Presuntamente Golpear a un Guardia al Salir de un Bar en Hermosillo
- Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Pareja al Sorprenderlo Consumiendo Drogas en Sonora
- Caso de Sueros Vitaminados: Fiscalía de Sonora Confirma Malas Prácticas en Manejo de Insumos
JGMR