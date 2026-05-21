Localizan Cuerpo Sin Vida de una Persona con Signos de Violencia y Envuelto en Cobija en Cajeme

Envuelto en una cobija, con signos de violencia y abandonado sobre una vialidad de la colonia Urbi Villa del Real de Ciudad Obregón, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona la noche del miércoles, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policiacas en el sector.

El hallazgo ocurrió sobre el bulevar Urbi Villa del Real, entre las calles Elda y Álava, luego de que autoridades recibieran el reporte sobre la presencia de un cadáver en la zona.

La víctima permanece sin identificar y aún no se aclaran las causas de la muerte

El reporte fue enviado mediante mensaje anónimo a la página del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quienes notificaron a las autoridades sobre la situación, para que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes, acordonaron la zona y dieron paso a las labores de peritos y agentes ministeriales.

La víctima permanece sin identificar y no se han establecido las causas exactas de la muerte, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley para determinar las dilgencias corespondientes.

Reportera: Roberto Bahena N+

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