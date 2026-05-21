Sujeto Armado Detenido por Presuntamente Intentar Asaltar a un Hombre en Parque de Hermosillo

Un sujeto armado con un picahielo fue detenido por elementos de la Policía Municipal durante los primeros minutos de este jueves, luego de presuntamente intentar despojar de sus pertenencias a un transeúnte en un parque público del oriente de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:10 horas en las calles Puerto Vallarta y Chapala, en la colonia Café Combate, donde oficiales lograron ubicar y capturar a quien fue identificado como Carlos Alán “N”, de 29 años de edad.

El detenido habría amenazado de "picarlo" si no le daba sus pertenencias

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, un joven de 23 años denunció que el sujeto lo amenazó con el arma punzocortante para cometer un asalto mientras transitaba por el sector y, de no hacerlo, lo “picaría”.

Tras recibir el señalamiento directo del afectado, los agentes municipales interceptaron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones, por los delitos de robo con violencia en las personas y portación de arma prohibida.

Reportero: Roberto Bahena N+

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