Hombre Fue Asesinado a Balazos en San Luis Río Colorado, Sonora

Luego de varias horas de permanecer hospitalizado, un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida la madrugada de este viernes, tras haber sido víctima de un ataque armado registrado la tarde del jueves en la colonia Aviación, de San Luis Río Colorado.

La agresión ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde del jueves, en el cruce de la calzada Monterrey y avenida San Juan, donde sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole heridas de gravedad en el pecho y la cabeza.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de emergencia a una clínica de la ciudad, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

No hay personas detenidas

Tras el reporte al número de emergencias 9-1-1, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona bajo el protocolo de Código Rojo.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal procesaron la escena y recabaron indicios balísticos para integrarlos a la carpeta de investigación. Durante las diligencias también fue asegurado un vehículo relacionado con los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad de la víctima.

Reportero: Roberto Bahena N+

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