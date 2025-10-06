Cabalgata San Judas Tadeo 2025 en Hermosillo: Fecha y Recorrido

Los fieles de San Judas Tadeo, que son parte de la Fundación Presbítero José Celestino Durazo Arvizu, en Hermosillo, ya se preparan con su décima octava cabalgata en honor al santo de las causas difíciles.

La peregrinación estará conformada por cabalgantes, motocicletas, autos alegóricos y peatones, con el objetivo de agradecer una promesa cumplida.

Principalmente son situaciones familiares, cuestiones de alguna enfermedad, de cáncer, de jóvenes, de niños, como San Judas Tadeo, el discípulo de nuestro señor Jesús era primo hermano, tenía muy vara alta con ellos, en ese sentido con Dios, pues la gente le pide con mucho fervor. José Martín Yáñez | Organizador Cabalgata a San Judas Tadeo

¿En dónde será la salida del recorrido de la cabalgata?

Los participantes se concentrarán en el Campo Arcoíris de Guadalupe, a las 6:30 a.m., el día 12 de octubre, donde se ofrecerá café, a las 7:00 a.m. una misa y a las 8:00 a.m. un desayuno con menudo.

A las 9:00 a.m., partirá el contingente desde la intersección del bulevar Quiroga y la Carretera 26, con la participación de asistentes no solo a caballo, sino también en autos, motos, carros alegóricos, en bicicleta y a pie, todo en sana convivencia.

Recorrido que hacemos de 16 km a través de la Carretera 26, de ahí iniciamos para agarrar la Carretera 26, para bajar por Las Minitas, por la calle Las Bonancitas, ahí entramos ya a la ciudad seguimos por Palo Verde, entramos por Villa de Seris hasta llegar al Vildósola. José Martín Yáñez | Organizador Cabalgata a San Judas Tadeo

Después pasan por un centro comercial hasta subir por el Puente California al bulevar Serna, pasar por la Casa Hogar Unacari, seguir por el Periférico Oriente hasta llegar al Santuario de San Judas Tadeo, en la colonia Las Amapolas.

El 12 de octubre marca la pauta para iniciar los festejos del día de San Judas Tadeo, que se conmemora el día 28.

con información de Fernanda Romero.

