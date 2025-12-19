Capturan a Dos Presuntos Integrantes de Célula Delictiva por Homicidios en Hermosillo

Dos hombres fueron capturados por agentes ministeriales de investigación criminal como presuntos integrantes de una célula delicitiva vinculada a homicidios recientes de alto impacto, entre ellos el de un custodio del Cereso 1 de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que derivado de detenciones previas por delitos contra la salud y labores de análisis balístico, se obtuvo información clave que condujo a la captura de Francisco Javier “N”, de 44 años, y Ricardo “N”, alias “El Chinolas”, de 40, como participantes directos en los hechos.

Durante las investigaciones la Fiscalía pudo establecer una línea criminal común en diversos hechos violentos, identificándose la participación reiterada de un vehículo sedán, de color gris, así como la intervención de varios sujetos con funciones claramente definidas dentro de la estructura delictiva, incluidos el autor intelectual, el conductor del auto y los ejecutores.

Aseguraron narcóticos, celulares y otros indicios

Tras la captura de Francisco Javier y Ricardo, este último señalado como sicario activo, se realizaron órdenes de cateo en distintos puntos de Hermosillo, logrando el aseguramiento de narcótico, teléfonos celulares y otros indicios relevantes para la investigación.

El material recabado durante las diligencias permitieron a la Fiscalía vincular a esta célula con actividades de narcomenudeo, portación de armas de fuego y asociación delictuosa, confirmando su operación criminal en diversas colonias de la ciudad y su relación directa con hechos de violencia letal.

Reportero: José Ponce N+

Historias recomendadas:

JGMR