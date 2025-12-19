Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos Con Diferencia de Una Hora Cada Uno en Hermosillo

La noche del jueves Hermosillo vivió otro episodio violento cuando dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos distintos, ocurridos con diferencia de apenas una hora en los sectores norte y sur de la ciudad.

El primer código rojo de la noche, que provocó una fuerte movilización de policías municipales, estatales y Sedena, ocurrió en la esquina de las calles Bernardo Reyes y San Felipe de la colonia López Portillo.

Ahí, fue agredido a balazos un hombre de alrededor de 45 años de edad, quien quedó tendido sobre la rampa de la cochera de una vivienda donde se ubica una tienda de abarrotes.

De acuerdo con información de testigos, el hombre estaba por retirarse de la tienda cuando fue sorprendido a balazos por personas no identificadas que abordaban un vehículo del cual no pudieron precisar sus características.

Se solicitó en un primer momento la presencia de paramédicos de cruz roja, pero al llegar los cuerpos de rescate al lugar el hombre ya no contaba con signos vitales.

Una hora más tarde otro hombre fue asesinado a balazos

Una hora más tarde, a las 9:45, se registró una segunda agresión con arma de fuego en avenida Cruz Gálvez final y Ejido, en la colonia Piedra Bola, donde otro hombre de alrededor de 45 años perdió la vida.

A los dos homicidios acudieron los servicios de Medicina Legal para el levantamiento de los cuerpos sin vida, además de peritos de la Fiscalía General de Justicia que se abocaron a recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Reportero: José Ponce N+

