Estas Son las Palabras Que Dedicó Ceci Flores a su Hijo tras Prueba Positiva de ADN

Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dedicó un mensaje a su hijo luego de que autoridades confirmaran mediante pruebas de ADN que los restos óseos localizados corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido desde hace siete años.

La confirmación se dio tras los análisis realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, luego del hallazgo ocurrido el pasado 24 de marzo durante un cateo en un predio ubicado en la zona rural de Hermosillo.

En su pronunciamiento, la activista expresó el dolor que representa la confirmación, señalando que, aunque nunca dejó de buscarlo, no estaba preparada para este momento. El mensaje fue emitido tras conocerse los resultados positivos de genética forense, que confirmaron la identidad de los restos encontrados días antes en un operativo encabezado por autoridades estatales.

Noticia relacionada: Ceci Flores, Líder de Madres Buscadoras de Sonora, Confirmó que Encontró los Restos de su Hijo

Ceci Flores emite mensaje tras confirmar que los restos hallados son de su hijo Marco Antonio.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se realizó en un rancho situado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, en un cateo autorizado por un juez. En el sitio participaron peritos y personal especializado, quienes aseguraron diversos indicios, entre ellos fragmentos óseos, un teléfono celular y prendas de vestir.

"Con el corazón destrozado y desde lo más profundo de mi alma, hoy tengo que dar una noticia que ninguna madre quisiera dar. Los restos encontrados en días pasados corresponden a mi hijo, Marco Antonio Sauceda Rocha. La prueba de ADN ha confirmado lo que tanto temía y aunque pasaron los años, nunca estuve preparada para este momento.

Hijo, nunca dejé de buscarte. Nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Cada día sin ti fue un dolor que no se puede explicar con palabras.

Quiero agradecer de todo corazón a todas las familias que caminaron conmigo en esta lucha, que entendieron mi dolor porque también buscan a los suyos, a los medios que nos dieron voz, y a las autoridades que estuvieron presentes en este proceso.

Gracias a cada persona que compartió, que ayudó, que no me dejó sola en este camino tan difícil.

Hoy no es un final, es un reencuentro distinto, lleno de dolor, pero también de amor eterno.

Hijo mío, te encontré y jamás dejaré de amarte.

Descansa en paz, mi niño."

Palabras de Ceci Flores a su hijo Marco Antonio.

Ceci Flores, quien estuvo presente durante las diligencias junto a integrantes de su colectivo, compartió un mensaje en el que recordó los años de búsqueda y el dolor acumulado por la ausencia de su hijo. En sus palabras, mencionó que nunca perdió la esperanza de encontrarlo, y agradeció a quienes la acompañaron durante este proceso.

Tras la identificación, se informó que los restos serán velados en la vivienda de la familia en Bahía de Kino, Sonora, donde se espera que familiares y personas cercanas acompañen a Ceci Flores en este momento. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación relacionada con la desaparición, en la que se contempla la posible implicación del propietario del predio donde fueron localizados los restos.

Historias recomendadas:

RCP